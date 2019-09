Soundvielfalt als Merkmal

Ketsch.„Les Primitifs“ treten am Samstag, 14. September, um 20 Uhr im Central Kino auf. Die vier Männer haben ihr Publikum auf Rock-, Folk- und Jazzfestivals in ihren Bann gezogen – ihre Vielseitigkeit und Spielfreude sind Merkmale des Ensembles um den in Ludwigshafen lebenden Laurent Leroi, der das Akkordeon „primitif“ (unverfälscht) spielt.

Wir verlosen zweimal zwei Karten: Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift und Telefonnummer an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de senden und als Betreff „Les Primitifs“ nicht vergessen. Die Gewinner werden benachrichtigt. mab

