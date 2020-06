Spanien ja, Baggersee nein?

Derzeit überschlagen sich die Änderungen bei den Corona-Vorgaben geradezu. Vor kurzem schien ein Sommerurlaub im Krisenjahr 2020 noch völlig undenkbar, jetzt sollen die Reisewarnungen für Europa zum 15. Juni aufgehoben werden. Das von den Pandemiefolgen besonders betroffene Spanien buhlt schon seit Tagen um deutsche Mallorca-Urlauber, will ihnen gar Sonderregelungen ermöglichen, während in dem südeuropäischen Land offiziell noch der Notstand gilt. Auch Österreich hat schon früh verkündet, deutsche Touristen möglichst zeitnah wieder beherbergen zu wollen. Fast kommt also Urlaubsnormalität in Europa auf. Und dann sollen die Freibäder und Seen in Ketsch, Brühl und der Region vielleicht das restliche Jahr geschlossen bleiben?

Das klingt in der Tat verrückt, nicht zuletzt, weil man nach den Erfahrungen der vergangenen Monate mit einiger Gewissheit davon ausgehen kann, dass Hygieneregeln in der deutschen Provinz strenger befolgt werden als in südeuropäischen Ballungszentren. Dazu die neuesten Erkenntnisse der Virologen, dass das Coronavirus unter freiem Himmel und bei Sonnenschein am Baggersee deutlich schlechter übertragbar ist als im engen Urlaubsflieger und beim Gedränge am All-inclusive-Buffet. Und wer seinen Sommerurlaub in den vergangenen Wochen abgesagt oder wegen der wirtschaftlichen Folgen der Krise um seinen Job bangen muss, würde statt eines Urlaubs im Süden vermutlich gerne ein paar erholsame, aber deutlich günstigere Stunden auf heimischen Liegewiesen verbringen.

Die Betreiber stehen allerdings vor der schwierigen Aufgabe, ihre Bäder und Seen unter den Hygienevorgaben bewirtschaften zu müssen. Das ist bisweilen in der Praxis nicht umsetzbar und die Kosten können die Einnahmen bei weitem übersteigen. So zeigt sich einmal mehr: Die öffentlichen Kassen sind inzwischen leer und die Kommunen müssen sparen. Schwimmbäder, Bibliotheken, Vereine – der Ketscher Kämmerer hat diese Bereiche bereits explizit genannt, weil sie rechtlich zu den wenigen Leistungen gehören, bei denen die Kommunen den Rotstift ansetzen dürfen.

Aber vielleicht findet sich trotzdem noch eine Lösung, den Ketschern und ihren Gästen einen Sommerurlaub zu Hause zu ermöglichen. Bei dem Tempo, in dem sich die Corona-Vorgaben derzeit ändern, besteht zumindest ein wenig Grund zur Hoffnung.

