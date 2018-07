Anzeige

KETSCH.Wo sie auch immer gastieren, sie reizen ihr Publikum als pfälzisch/schwäbisches Putzfrauengespann zu Lachtränen: Das Comedy Duo Yvonne Schwegler und July Sjöberg tourt seit 15 Jahren mit Erfolg durch Schlösser und Städte in der Region. Neben Gästeführungen verschiedener Konzeption gehören auch Krimiveranstaltungen zu ihrem Repertoire. Nun haben sie einen Putzfrauen-Krimi geschrieben und gaben Kostproben aus ihrem Manuskript, weil das Buch noch nicht gedruckt ist.

Zuvor läutete Gabriele Hönig mit einem Glöckchen den Krimiabend ein und freute sich über ein volles Haus. Theres Fugger (Yvonne Schwegler) arbeitet seit fast zehn Jahren als Reinigungskraft in der Heidelberger Polizeidirektion. Dann der Skandal: Man stellt ihr eine „ausländische” Fachkraft zur Seite. Die Neue (July Sjöberg) ist Schwäbin, heißt Frau Scheufele, und ihr eilt der Ruf als pingelig voraus. Übereifrig soll sie in der Stuttgarter Staatsgalerie ein Kunstwerk von Josef Beuys zerstört haben.

Ihrer Meinung nach müsse der Fußboden überall so hell sein wie im Eingangsbereich. Mit der Zahnbürste macht sie sich an die Arbeit, und es wird tatsächlich heller. Darüber gerät Theres außer Fassung. Als Frau Scheufeles Tochter, Studentin an der Universität, in Verdacht gerät, ihren Kunstprofessor gemeuchelt zu haben, ist Theres hilfsbereit. Sie fährt die Kollegin mit ihrem klapprigen Auto zum Heidelberger Schloss. In den dunklen Kasematten kommt es zu spannenden Verwicklungen. Die Putzfrauen stürzen sich beherzt in Under-Cover-Ermittlungen.