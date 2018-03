Spannende Zeitreise

Anzeige

Ketsch.Die Neurottschule feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Zum Schuljubiläum findet am Donnerstag, 8. März, um 19 Uhr eine Kulturbühnen-Aufführung mit dem Titel „50“ statt. „Ein runder Geburtstag ist immer etwas Besonderes, deshalb möchten wir ihn mit einer Kulturbühne gemeinsam feiern“, erklärt Rektor Joachim Rumold. Der Refrain des Schulsongs lautet „Neurottschule in Ketsch – vom ersten bis zum zehnten Jahr “, sagt er weiter. Daher tragen in diesem Sinne Klassen verschiedener Altersstufen der Neurott-Gemeinschaftsschule an diesem Abend dazu bei, die Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch die vergangenen fünf Jahrzehnte zu nehmen. Es wird also ein Zeitrahmen von 1968 bis 2018 beschrieben. Der Eintritt für die Kulturbühne ist frei.

In den nächsten Jahren will die Schule weiterhin die Ergebnisse aus der kreativen Zusammenarbeit zwischen Schülern, Lehrern und Künstlern aus verschiedenen Kunstsparten auf der „Kulturbühne“ der Öffentlichkeit präsentieren. zg