Spaß bei noch angenehmerem Klima

Ketsch.Eine runderneuerte Vereinsanlage der Kleintierzüchter an der Seestraße 130, insgesamt 80 Helfer, drei Musikgruppen an drei Tagen und natürlich 2000 Hähnchen – das ist der illustre Stoff, aus dem das 42. Hähnchenfest des Kleintierzuchtvereins (KTZV) besteht.

Für das Fest von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juni, haben KTZV-Vorsitzender Marco Sturm und sein Team einige Neuerungen parat. Schon die Ausstattung mit neuem Hallendach dürfte sich positiv bemerkbar machen: „Es bietet ein wesentlich angenehmeres Klima“, sagt Sturm zum acht Zentimeter dick gedämmten Dach, das neuerlich ohne Lichtplatten auskommt und damit direkter Sonneneinstrahlung erfolgreich trotzt.

Darüber hinaus hat der neu angelegte Spielplatz (wir berichteten) schon viele kleine Freunde gefunden, wie Sturm mit Freude erwähnt, und neue sollen über die drei Tage freilich hinzukommen. Damit die Gäste und die Helfer gleichermaßen profitieren, führte der KTZV einen Drei-Schicht-Betrieb ein – „das war gar nicht so einfach“, sagt Marco Sturm.

Am Freitag gehen die ersten knusprigen Händel ab 17 Uhr über den Tresen. An der Bar gibt’s Neues – Stichwort Gin. Für beste Laune sorgen ab 20 Uhr die Mitglieder der Band „Catch 22“, die sich durch die Geschichte des Rock und Pop spielen. Samstags beginnt der Frühschoppen um 10 Uhr. Das Verweilen bei den Kleintierzüchtern sollte ab 19 Uhr von Höhepunkt zu Höhepunkt gelangen, denn dann betritt „K’lydoscope“ die Bühne – und, das weiß man in Ketsch, das bürgt für Qualität für die Gehörgänge. Fester Bestandteil sind „Herrmanns Musikanten“ am Sonntag ab 11 Uhr, die den Frühschoppen ab 10 Uhr gleich noch besser munden lassen. mab

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.06.2019