Spatenstich für das schnelle Internet

Ketsch.In Ketsch und Sandhausen haben am gleichen Tag die Anschlussarbeiten für den FTTB-Ausbau der dortigen Gewerbegebiete begonnen. Rund 200 Unternehmen werden nach dem erfolgten Spatenstich in nur wenigen Monaten über die technischen Möglichkeiten der zukunftssicheren Breitbandversorgung verfügen.

Ketsch und Sandhausen sind die Nummer sieben und die Nummer acht auf einer aktuellen Liste von insgesamt 14 Gewerbegebieten im gesamten Rhein-Neckar-Kreis, die in den Jahren 2020 und 2021 nach und nach an das gigabitfähige Glasfasernetz angeschlossen werden, informiert der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar.

Für den FTTB-Ausbau mit den Gewerbegebieten Ketsch Süd und Süd-Ost stünden Mittel aus den digitalen Fördertöpfen von Bund und Land zur Verfügung, erklärte der Technische Leiter des Zweckverbandes, Marco Stumpf. Und: „Die Kommunen und ihre Unternehmen profitieren beim FTTB-Ausbau von ihrer Mitgliedschaft im Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar. Wir steuern und koordinieren den Glasfaserausbau und leisten im Schulterschluss mit den Städten und Gemeinden einen wesentlichen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaftsstandorte.“

Bisher 33 Millionen Euro bewilligt

Der Rhein-Neckar-Kreis war übrigens der erste Landkreis in Baden-Württemberg, der die Förderzusage des Bundes erhalten hatte. Ein schöner Erfolg für das schlüssige Konzept des Zweckverbandes. Wirft man in diesem Zusammenhang noch einen Blick in die Fördermitteltöpfe des Landes Baden-Württemberg, so kann man feststellen, dass der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar auch hier in nahezu jeder Förderrunde vertreten ist. Für 112 gestellte Förderanträge wurden bisher über 33 Millionen Euro bewilligt.

Für die Bürgermeisterkollegen Jürgen Kappenstein aus Ketsch und Georg Kletti aus Sandhausen ist der jetzt beginnende FTTB-Ausbau, der die Datenübertragung über Lichtwellenleiter ermöglicht und das Surfen mit Geschwindigkeiten von einem Gigabit pro Sekunde und mehr erlaubt, ein gleichermaßen kommunaler wie wirtschaftlicher Meilenstein. „Für die Zukunftsfähigkeit vieler Unternehmen und damit letztendlich auch für die Lebensqualität in unseren Städten und Gemeinden ist die digitale Ausstattung der Betriebe von großer Bedeutung. Das verdeutlicht einmal mehr die Corona-Krise, die uns drastisch vor Augen führt, dass der wirtschaftliche Erfolg maßgeblich von modernen Kommunikationsmitteln abhängt“, betonen Kappenstein und Kletti.

Die Firma Klenk & Sohn aus Modautal erhielt in Ketsch als wirtschaftlichster Bieter den Auftrag. Für den Bau und die Verlegung der digitalen Infrastruktur haben die Verantwortlichen etwa fünf Monate veranschlagt, rund 4800 Meter Tiefbauarbeiten sind hier erforderlich. zg

