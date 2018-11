Spende ist eine Herzensangelegenheit

Ketsch.Vorsitzende Christina Montag nutzte die Gelegenheit bei der Weihnachtsfeier der CDU Frauenunion die seit April amtierende Vorstandschaft vorzustellen und ihnen für die gute Zusammenarbeit zu danken. In der voll besetzten Adlerstube untermalte die siebenjährige Schülerin Theresa den Abend mit einigen Stücken auf der Blockflöte.

Bei Christina Montag und den Damen der Frauenunion ist es gute Tradition geworden, fleißig Spenden für zwei Organisationen zu sammeln, wovon sich nicht zuletzt der CDU-Ortsvorsitzende Michael Kapp und die Stellvertreterin der FU Rhein-Neckar, Agnes Thualt-Pfahler, überzeugen konnten.

Christina Montag betonte, dass auch diesmal die Spende gesplittet wird. Zum einem beteiligt man sich an der Spendenaktion der FU Rhein- Neckar, die dieses Jahr ihre Spende an die Stiftung „Courage“, die sich für chronisch kranke Kinder engagiert, richtet.

Von Obdachlosigkeit bedroht

Der anderen Teil der Spenden geht, wie auch in den vergangenen Jahren, an die Organisation „Freezone“ in Mannheim. Diese Mannheimer Organisation unterstützt Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 25 Jahren, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Für die Ketscher Damen ist es eine Herzensangelegenheit, diese Organisation zu unterstützen, denn sie waren schon mehrmals vor Ort und haben sich über die liebevolle und erfolgreiche Arbeit informiert.

Die Vorstandschaft der Frauenunion hatte einmal mehr kleine Geschenke vorbereitet. Jeder durfte sich eine selbst genähte Taschentuchhülle als Andenken mit nach Hause nehmen. zg

