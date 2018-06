Anzeige

Ketsch.Für alle Kinder zwischen acht und zwölf Jahren veranstaltet die Kolpingsfamilie ein Kinderzeltlager in der Nähe von Mudau im Odenwald. Das Programm ist geprägt vom Naturerlebnis, Spiel und Spaß auf der Wiese, am Waldrand und am Bach, abends Stockbrot backen bei Liedern und Gitarrenklängen am Lagerfeuer.

Zu Beginn der Sommerferien will die Kolpingsfamilie auf diese besondere Auszeit vom Alltag anbieten. Von Sonntag, 29. Juli, bis Mittwoch, 1. August, können die Kinder diese Erlebnistage genießen.

Anmeldung bis spätestens Montag, 16. Juli, bei Familie Zeilfelder, Telefon 06202/6 42 25 (ab 17 Uhr) oder per E-Mail an jugendlager@freenet.de zg