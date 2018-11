Spieler trainieren in neuer Traglufthalle

Ketsch.Seit gut einem Monat kommen die TCK-Mitglieder und die tennisbegeisterten Spieler aus der Umgebung in den Genuss, nach der tollen Sommersaison in Ketsch auch dem Tennisspiel unter dem Dach einer Traglufthalle nachzugehen.

„An Technik und Moderne ist die neue Überdachung über zwei Sandplätze nicht zu übertreffen“, zeigt sich Vorsitzender Jürgen Hoffmann begeistert. Sie sei nicht nur mit Bewusstsein für Qualitätsarbeit „Made in Germany“ vom Verein ausgesucht und in akribischer Arbeit von allen Helfern aufgebaut worden. Die Halle selbst finde in der Umgebung nur wenige gleichwertige Pendants.

„Der Verein betreibt die Halle in eigener Regie und somit ist sie eine Direktinvestition in die Zukunft des Vereins und in die Förderung des Nachwuchses sowie der Meden- und Hobbyspieler“, hebt der Vorsitzende hervor. Es sei nicht zu verachten, dass ein kurzer Weg auf das gewohnte Vereinsgelände zum Training sowie zum Meden- und Freizeitspiel nur Vorteile bringe. Die Tennisspieler müssten sich so nicht erst auf die Suche nach einem geeigneten Spielplatz machen.

Der Vorteil des Sandplatzspieles über das ganze Jahr hinweg sei keineswegs von der Hand zu weisen. Spieler trainieren im Winter auf dem Belag, der auch im Sommer den Ton angibt.

Die monatelange Planungen des eigens eingesetzten sechsköpfigen „Projektteams Traglufthalle“ seien damit zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht worden, urteilt der Vorsitzende.

Im unermüdlichen Einsatz

Neben den beiden Platzwarten Stefan Schoeneck und Manfred Hambsch werde sich das Projektteam jetzt auch um den laufenden Betrieb und den Unterhalt der Traglufthalle kümmern.

Ohne den unermüdlichen Einsatz, sei es mit Ideen und Gedanken oder mit körperlicher Arbeit aller tatkräftig Involvierten, wäre das Projekt in so kurzer Zeit nicht so erfolgreich zu stemmen gewesen, ist Hoffmann überzeugt.

Außerhalb des Trainingsbetriebs kann die Halle von Mitgliedern, ebenso aber auch von Nichtmitgliedern, genutzt werden. Noch verfügbare Zeiten können täglich stundenweise von 7 bis 24 Uhr gebucht werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.11.2018