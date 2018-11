Spielplatz ist bis Ostern fertig

Ketsch.Der Kleintierzuchtverein C 102 hat in nächster Zeit einige Projekte zu stemmen, wie Vorsitzender Marco Sturm erklärt. Das Hallendach auf dem Gelände an der Seestraße 130 benötigt eine Renovierung, auch neue Rollläden werden gebraucht. Das Projekt, das um die Erneuerung des vereinseigenen Spielplatzes kreist, möchten Sturm und seine Gefolgsleute alleine stemmen. „Wir können nicht bei jeder

...