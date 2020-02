Sport vor und nach Krebs

Ketsch.Menschen mit der Diagnose Krebs sollen am besten gleich mit Sport beginnen, heißt es in einer Pressemitteilung der TSG. „Es geht nicht um Höchstleistungen, sondern um eine speziell auf den Patienten abgestimmte Sporttherapie“, findet Professor Martin Halle vom Lehrstuhl für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin der TU München. Die TSG bietet einen solchen Kurs mit einer lizenzierten Übungsleiterin an. Das Angebot kann mit einer ärztlichen Verordnung und Genehmigung der Krankenkasse wahrgenommen werden.

Der Kurs „Sport mit und nach Krebs“ findet freitags von 11.15 bis 12.15 Uhr in der TSG-Sporthalle statt. Anmeldungen können telefonisch unter 06202/6 25 25 (Anrufbeantworter) oder während der Öffnungszeiten der TSG-Geschäftsstelle, donnerstags von 18 bis 20 Uhr, getätigt werden. zg

