Ketsch.Oberschützenmeister Dominik Schmidt freute sich bei der Mitgliederversammlung der Schützengilde über eine gute Mitgliederentwicklung. Hier tat sich einiges, so dass die Zahl auf nunmehr 234 Mitglieder anstieg.

Dominik Schmidt ließ das vergangene Jahr bei der Schützengilde Revue passieren. Das Ostereierschießen wurde Dank der zahlreichen Helfern mit über 15 000 „erschossenen“ Eiern ein voller Erfolg.

Zur Radtour am Vatertag fanden sich zahlreiche Schützen ein und auch die Muttertagsfeier war gut besucht. Unter dem Motto „Einführung in das sportliche Schießen“ fand im August das Ferienprogramm der Gemeinde statt. Am Tag der deutschen Einheit sicherte sich Gervin Oechsler den Titel des neuen Schützenkönigs. Den Jahresabschluss bildeten das Westernschießen sowie an Silvester das Ordonnanzgewehrschießen.