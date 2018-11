Sportler genießen Vorteil des ganzjährigen Sandplatzspiels

Ketsch.Die Mitglieder des Tennisclubs und Gäste aus der Umgebung profitieren in der Wintersaison von der neuen Traglufthalle in der Enderlegemeinde.

Technisch auf dem neuesten Stand überspannt die Traglufthalle zwei Sandplätze des TCK. Der Verein betreibt die Halle in Eigenregie, womit sie eine Direktinvestition in die Zukunft des Vereins und in die Nachwuchsförderung sowie der Meden- und Hobbyspieler darstellt. Die Ketscher Tenniscracks haben den Vorteil von kurzen Wegen. Die Sportler müssen sich nicht auf die Suche nach einem geeigneten Tenniscourt machen. Auch der Vorteil des Sandplatzspieles über das ganze Jahr hinweg ist für die Ketscher Aktiven keineswegs von der Hand zu weisen: Die Spieler trainieren im Winter auf dem Belag, der im Sommer den Ton angibt.

Neben den Platzwarten, Stefan Schoeneck und Manfred Hambsch, kümmert sich das Projektteam um Betrieb und Unterhalt der Traglufthalle. Außerhalb des Trainingsbetriebs kann die Halle von Mitgliedern und Nichtmitgliedern genutzt werden. Verfügbare Zeiten können täglich stundenweise zwischen 7 und 24 Uhr gebucht werden. Hierfür steht ein Online-Buchungsverfahren (https://tennisclub-ketsch.ebusy.de/) zur Verfügung, das über die Homepage des TCK (www.tennisclub-ketsch.de) aufgerufen wird. zg

