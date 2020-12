Sportler vermissen ihre Übungsstunden so sehr

Ketsch.Auch wenn die Kontaktbeschränkungen zwischendurch gelockert wurden, haben sich die zahlreichen Mitglieder der TTC-Seniorengymnastik seit Mitte März nicht mehr getroffen. Normal finden die Übungsstunden jeweils am Donnerstagmorgen in der alten Schulturnhalle statt. „Gerade die Männer und Frauen dieser Gruppen, die gewohnt sind, sich wöchentlich zu bewegen, vermissen dies besonders“, heißt es in einer Mitteilung des TTC.

Nicht nur die wöchentliche Bewegung, die der Kräftigung der Muskulatur, Verbesserung der Blutzirkulation, Erhalten und Verbessern der Beweglichkeit und der Anregung des Herz- und Kreislaufsystems diene, fehle allen, sondern im Besonderen der Kontakt in der Gruppe, wie in Einzelgesprächen immer wieder zu erfahren gewesen sei. Denn auch der soziale Kontakt – wie zum Beispiel die Frühjahrsradtour, eine geplante Führung durch das Schwetzinger Wasserwerk sowie das Grillfest und ganz besonders die Gespräche vor und nach der Gymnastik – fehlen den Männern und Frauen.

In den Übungsstunden wird den Geburtstagskindern immer mit einem Lied gratuliert. Diese gesungenen Geburtstagsglückwünsche werden nun durch die Übungsleiterin Ellen Mutterer telefonisch übermittelt. „Es bleibt nun die Hoffnung, dass diese notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erfolgreich sind“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Gruppe freue sich schon heute auf den Moment, wenn sie sich wieder in der Halle oder auf der „Alla hopp“-Anlage gemeinsam bewegen könne. zg

