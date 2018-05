Anzeige

KETSCH.Mit einer Sportschau in der Neurotthalle präsentiert sich die TSG am Samstag, 9. Juni, mit allen Abteilungen Sportbegeisterten der Gemeinde und zeigen Beispiele ihres Könnens. Vorsitzender Rudolf Haas wird das bunte Programm um 15 Uhr eröffnen, Ende ist gegen 19 Uhr vorgesehen.

Bei den Turnern präsentieren Anfänger und Fortgeschrittene, welche Entwicklung im Verein möglich ist. In dieser Abteilung starten die Jüngsten mit dem Mutter-und-Kind-Turnen ihre sportliche Karriere. Sie krabbeln, hüpfen und laufen über Hindernisse, spielen mit dem Ball und mit Reifen oder turnen an Geräten. Größere Kinder zeigen Handstand und Rad sowie Feldaufschwung und Flugrolle. Wettkampfturner bieten anspruchsvolle Küren am Boden, Barren und Balken.

Prellen, Passen, Pritschen

Die Gymnasten zeigen in drei verschiedenen Gruppen Beispiele aus ihren Übungsstunden. Die jüngere Generation führt Fitnessgymnastik und Step-Aerobic vor. Weiterhin wird eine Vorstellung mit orientalischen Tänzen der Hingucker werden. Technisches Können am Ball, wie Prellen, Passen oder Sprungwurf, zeigen die Handballer, und die Volleyballer werden auf dem Spielfeld pritschen, baggern und Angriffe schlagen.