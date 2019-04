Starke Stimmen gesucht

Ketsch.Die katholische Kantorei um Kirchenmusiker Jens Hoffmann hat den Anspruch, Gottesdienste mit ihren für die Liturgie einstudierten Werken lebendiger und farbiger zu gestalten. Das ist beim Osterhochamt in der Kirche St. Sebastian einmal mehr gelungen.

In 2018 konnte man sich dann schon mehr um das Zusammenfinden in der gemeinsamen Probearbeit und bei geselligen Treffen kümmern und besonders in der Gestaltung von festlichen Gottesdiensten beweisen.

Der Chor wurde bei der Jahreshauptversammlung im Januar von Pfarrer Erwin Bertsch gelobt. Aus Sicht des Präses hat ein Kirchenchor aber vor allem die Aufgabe, die Liturgie im Kirchenjahr musikalisch zu begleiten. Daneben gilt es, Kulturerbe zu bewahren. An Fronleichnam wirkt die Kantorei als nächstes in Brühl mit, wenn die Grundsteinlegung der Schutzengelkirche vor 125 Jahren gefeiert wird.

Neues Projekt im Herbst

Nun besteht eine besondere Gelegenheit, mit einer starken Stimmeeinzusteigen. Denn ab der nächsten Woche gehen die Chorproben für die nächsten großen Projekte in eine weitere Runde. Für November steht nämlich ein ökumenisches Projekt an, bei dem jeder Teil des Chores werden kann.

Die Proben für Projektsänger dieses Projektes finden ab Juli statt. Derjenige, der Interesse hat dabei mitzusingen, kann dies ab Dienstag, 30. April, im Ketscher Pfarrheim von 19.30 bis 21 Uhr machen. mab

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.04.2019