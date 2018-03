Anzeige

Ketsch.Der Gemeinderat wird sich in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 26. Februar, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses mit dem statistischen Jahresbericht 2017 beschäftigen.

Ferner soll eine Änderung der Schulbezirksgrenze ab dem kommenden Schuljahr 2018/19 beschlossen werden, da nunmehr die Fünf-Zügigkeit im Primärbereich erforderlich wird. Bisher waren in Alter Schule und Neurottschule jeweils zwei Klassen gestartet. Auf der Tagesordnung steht zudem die Kostenbeteiligung an der Sanierung der Leimbachbrücke. Die Gemarkungsgrenze zwischen Ketsch und Brühl verläuft in der Leimbachmitte. Somit müssen beide Gemeinden je die Hälfte der Erneuerungskosten übernehmen. Rund 65 000 Euro sind veranschlagt. Außerdem sollen die erforderlichen Kanal- und Wasserleitungsarbeiten vor der eigentlichen Marktplatzneugestaltung an ein Ingenieurbüro vergeben werden. mab