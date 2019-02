Steife Brise weht durch Saal

KETSCH.Diakon Heiko Wunderling zelebrierte zum Valentinstag einen Gottesdienst, wobei der heilige Valentin im Mittelpunkt stand. Die Liebe möge nicht nur Paare verbinden, sondern alle Menschen, war der Wunschgedanke.

Musikalisch stimmten sich die Gäste ein mit dem Seniorenlied. „Wir sind Senioren, wir sind zufrieden, fühlen uns immer noch jung. Ist uns noch manches Jährlein beschieden, halten wir uns noch in Schwung. Schön ist das Alter, wenn wir genießen Stunden in fröhlicher Rund. Lassen das Leben uns nicht verdrießen, Freude erhält und gesund“, hieß es da im Text.

Dann schien es, als wehe eine steife Brise durch den Pfarrsaal. Erich Götze stammt von der Waterkant und sang zu seiner Handharmonika von den Nordseewellen am Strand und seinem Heimweh nach dem schönen, grünen Marschland. Mit den „Capri-Fischern” wagte der 92-jährige Sänger einen Sprung in den warmen Süden als Zugabe.

Wie ein Computerkurs für Senioren abläuft, spielten Elvira Werner als Lehrerin mit ihren Schülern Karin Hacker und Roland Werner. Da gab es einige Verwirrungen, nicht nur, da Roland sich verschrieben hatte und auf dem Bildschirm mit Tipp-Ex korrigieren wollte.

Kegeltour und Tanz

Im Sketch fragte die Tochter (Karin Hacker) ihre Mutter (Elvira Werner) nach dem Wohlbefinden. Die klagte über Schmerzen in den Knien, dem Rücken, und überhaupt tun alle Knochen weh. Die Tochter wollte am Sonntag zu Besuch kommen. Das klappte nicht wegen der fröhlichen Kegeltour mit Spaß und Tanz.

Am Sonntag darauf passte es auch nicht, schließlich stand Mutters Wanderung in den Odenwald im Kalender, und eine Woche später musste sie mit dem Kirchenchor ausfliegen, während danach auch schon der vierwöchige Mallorca-Urlaub anstand.

Helmut Koranda sang solo vom fahrenden Sänger, den niemand gekannt hatte, Rattenfänger war sein Stand. Es folgte ein Loblied auf den Rhein mit seinen Sagen und herrlichen Trauben, aus denen Begeisterung aus den Pokalen schäumt. Auf der Bühne bewarb sich Frau Küppers (Karin Hacker) als allwissende Quizteilnehmerin vom Dorf, also aus Düsseldorf, bei Moderatorin (Elvira Werner). Sie wusste aber nicht einmal, an welchem Fluss Köln am Rhein liegt.

Als Rosenkavaliere beschenkten Roland Werner und Erich Götze alle Damen mit dunkelroten Rosen. Den Schlussakkord setzten die Vortragskünstler Elvira Werner, Karin Hacker, Helmut Koranda und Erich Götze mit den Liedern „Antje, mein blondes Kind“ und „Ach wie gut der Rote tut“. Die Besucher hatten beim Seniorenwerk Sankt Sebastian einen unterhaltsamen Valentinstag verlebt.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.02.2019