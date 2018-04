Anzeige

Ketsch.Der ADAC-Ortsclub (MSC) veranstaltet am morgigen Dienstag ab 10 Uhr seinen Motorsporttag, an der Rheinhalle. Dazu sind zum 13. Mal wieder Fahrer von Old- und Youngtimern auf Motorrädern, Rollern, Autos und Traktoren zu einem Freundschaftstreffen eingeladen.

Eine gute Gelegenheit für alle Oldie-Besitzer und Sammler aus der Region mit ihren Fahrzeugen auf Tour zu gehen, in Ketsch ein paar Stunden auszustellen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und die interessierte Bevölkerung mit dem Anblick alter Fahrzeuge zu erfreuen. Im Rheinhallen-Foyer sorgt diesmal das Team der DLRG-Jugend mit einer „heißen Theke“ für das leibliche Wohl, hausgemachten Kuchen und Kaffee gibt es für Mai-Ausflügler obendrein. zesa