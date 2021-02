Sternsinger auch mit Abstand in Brühl und Ketsch erfolgreich

Brühl/Ketsch.Zu Beginn des Jahres kam der Segen der Sternsinger dieses Mal in den Briefkasten. Fleißige Austräger haben in den Haushalten der beiden Gemeinden den Gruß und die Segenswünsche der Sternsinger verteilt und um Spenden für die Projekte des Kindermissionswerkes gebeten, teilt die katholische Kirchengemeinde mit.

Dieses Jahr standen im Mittelpunkt der Sternsingeraktion die Kinder von Eltern, die im Ausland arbeiten müssen und ihren Nachwuchs in ihren Heimatländern bei den Großeltern oder einem Elternteil zurücklassen müssen. Die Kinder leiden an der Trennung. Ihnen wird in Kinderzentren und mit verschieden Aktionen geholfen, mit ihrem Schmerz fertig zu werden.

Trotz dieses ungewöhnlichen Verteilens des Segens ist das Seelsorgeteam mit Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür und Gemeindereferent Fabian Frank dankbar und glücklich, dass so viel Spenden eingegangen sind. Die Brühler Sternsinger haben ihr Ergebnis sogar weit übertreffen können, es wurden über 28 000 Euro gespendet und in Ketsch 5800 Euro – „wir sagen allen Spendern ein herzliches Dankeschön“, heißt es in der Mitteilung.

Gruß auf Youtube-Kanal

Es sei ein schönes Zeichen, wenn man aufmerksam durch die Straßen gehe, überall die Segensaufkleber an den Häusern zu sehen und so die Verbundenheit zu spüren. Es sei auch ein Zeichen für alle Helfenden, die Briefe gerichtet und verteilet haben, dafür ist das Team dankbar. Auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde könne man den Gruß der Sternsinger sehen. Auch dafür gelte der Dank allen Kindern und Jugendlichen, die sich beteiligt haben und die gerne unterwegs gewesen wären.

Man freue sich, im nächsten Jahr wieder persönlich in den Gemeinde unterwegs sein zu können, teilt das Seelsorgeteam abschließend mit.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.02.2021