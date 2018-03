Steueraufkommen nimmt zu

Anzeige

Ketsch.Der Gemeinderat widmete sich den neuesten Zahlen über die Enderlegemeinde. Bürgermeister Jürgen Kappenstein war froh, den statistischen Jahresbericht seinem Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer überlassen zu können, war er doch gesundheitlich angeschlagen, wovon seine Stimme zeugte.

Knörzer verwies auf ausgewählte Daten. So betrug die Einwohnerzahl zum Stichtag 31. Dezember 2017 insgesamt 12 736, was einem Plus von 43 Menschen gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Ketsch leben 6543 Frauen und 6193 Männer, so dass das weibliche Geschlecht um 350 in der Überzahl ist.

Gegenüber Ende 2016 waren mehr Geburten, aber auch mehr Sterbefälle zu verzeichnen: Im Jahr 2017 gab es 129 Geburten (+32) und 150 Sterbefälle (+6). 45 Paare gaben sich vor dem Standesbeamten das Ja-Wort, im Jahr davor waren es 46. Das Steueraufkommen nahm im Vergleich zum Vorjahr um 2,442 Millionen Euro zu und machte 11,545 Millionen Euro aus. Das Plus ist vor allem auf die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2,433 Millionen Euro zurückzuführen – insgesamt machte die Gewerbesteuer 9,780 Millionen Euro aus.