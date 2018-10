Stille Glocken

In Ketsch läuft das Zusammenleben reibungslos. Ein Beispiel: Kaum hat ein Bürger seine Stellungnahme zum Lärmaktionsplan abgegeben, in der er das Glockengeläut der katholischen Kirche – vor allem das nächtliche – zur Diskussion stellt, schon wird im Sommer gehandelt. St. Sebastian „lärmt“ seit rund vier Monaten in der Zeit von 22 bis 6 Uhr nicht mehr, wie Mesner Johann Hann auf Nachfrage bestätigt. Ist es nicht schade, das Glockenläuten als Lärm empfunden wird. Immerhin weiß man so auch in schlaflosen Nächten, wie viele Stunden es noch sind, bis es Frühstück gibt. Auch gab’s Zeiten, da warnten Glocken vor Gefahren. Daher ist in einer Studie der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz auch vermerkt: „Liturgisches Glockengeläute im herkömmlichen Rahmen stellt regelmäßig keine erhebliche Belästigung, sondern eine zumutbare sozialadäquate Einwirkung dar.“ Wie Johann Hann neckisch meinte, sei es nun möglich, Nachts den Insekten zuzuhören. Gut, die können auch laut sein, zirpende Grillen geradezu lästig werden. Doch keine Panik: An an deren Lautstärke wird schon justiert: Es gibt ja immer weniger!

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.10.2018