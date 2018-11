„Stille Nacht“ erklingt seit 200 Jahren

Ketsch.Als Gast im Haus der Begegnung hieß Rudi Kurbiuhn beim Altennachmittag den Reisejournalisten Michael Stephan aus Speyer willkommen. Er hatte einem Bildvortrag mit Advents- und Weihnachtsimpressionen im Gepäck.

Weil der Rhein Niedrigwasser führt, wurde der Referent hintergründig gefragt, ob er zu Fuß von Speyer nach Ketsch gekommen sei – die Autofahrt war ihm jedoch lieber. Zuvor wurde Kaffee und Kuchen mit Hilfe der beiden „Konfis“, Cheyenne Utz und Carlos Kaiser, serviert. „Wir haben als Aufgabe zur Vorbereitung auf unsere Konfirmation im nächsten Jahr diesen Altennachmittag gewählt und möchten den Ablauf einmal miterleben,” erzählten die 13-jährigen Realschüler.

Michael Stephan sprach über die Vorweihnachtszeit, schließlich ist am 2. Dezember erster Advent. Kerzenschein erhelle nicht allein die grauen Tage, sondern erwärme auch die Herzen, der Advent appelliere an die Menschlichkeit und strahle auch für den Frieden in der Welt. Der Reisejournalist zeigte Ansichten aus seiner Heimatstadt, aber auch bei seinen Reisen ins weihnachtliche Alpenland waren ihm tolle Aufnahmen gelungen.

Der Rauschgoldengel in vielfältigen Ausführungen zog sich wie ein roter Faden durch die Diaschau in Überblendtechnik. Zwischendurch verlas Stephan besinnliche Gedichte. Erste Hingucker Krippen in Südtirol, oft seit Generationen vererbte Schmuckstücke, dann natürlich handgeschnitzte Figuren in neuzeitlichen Formen. Sogar Krippen im orientalischen Stil gab es zu sehen.

Räuchermännchen und Lebkuchen

Üppig dekorierte Adventskränze, kunstvoll gefertigter Christbaumschmuck, Weihnachtsmänner aus Stroh oder Lebkuchenhäuschen und Räuchermännchen zogen die Blicke auf sich. Eindrucksvoll schilderte Michael Stephan, wie „Stille Nacht, heilige Nacht” entstanden ist. „Am 24. Dezember 1818 erklang zum ersten Mal das Lied von Franz Xaver Gruber, Hilfspriester Josef Mohr schrieb dazu den Text“, wusste er. Seitdem gehöre „Stille Nacht“ zu den weltweit am meisten gesungenen Liedern.

Abschließend bummelte Michael Stephan mit den Senioren bildlich durch das weihnachtliche Speyer. Das führte von der Sankt Josefs Kirche zum mächtigen Tannenbaum am Altpörtel. Die Türme des Domes, blendfrei in mildes Licht getaucht, laden zum Einkehren ein. Der Speyerer Weihnachtsmarkt ziehe Besucher bis zum 6. Januar an. Stolz sagte Stephan, dass dieser mit dem Prädikat als eines der 20 schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland ausgezeichnet worden sei. gp

