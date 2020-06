Stimmung bei Partys nicht übertreiben

Ketsch.Am Hohwiesensee hat die eine oder andere Party in jüngster Zeit ein wenig zu viel Fahrt aufgenommen, weshalb die Gemeindeverwaltung darauf hinweist, sich doch bitteschön angemessen zu verhalten.

„Dass die Leute abends raus wollten“, kann Bürgermeister Jürgen Kappenstein nur allzu gut verstehen, schließlich sei das Wetter seit geraumer Zeit die Einladung dazu. Doch: „Sie sollen nachdenken und es nicht übertreiben“, sagt der Rathauschef im Gespräch mit unserer Zeitung.

Jürgen Kappenstein erinnert in diesem Zusammenhang auch an die Corona-Verordnung, die nicht zuletzt auch für private Zusammenkünfte gelte. Zuletzt hätten sich Beschwerden über Personen, die am Hohwiesensee ein unrühmliches Verhalten an den Tag gelegt hätten, gehäuft. Vor allem das Feiern von Partys mit einem zu hohen Lärmpegel hätten Anwohner moniert.

Die Gemeindeverwaltung bittet insbesondere auch Jugendliche, die sich am Hohwiesensee treffen, sich angemessen zu verhalten. Das Feiern von Partys stelle in der momentanen Corona-Krise eine zusätzliche Gefährdung dar. mab

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020