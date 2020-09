Stolze Unbekannte

Ketsch.Mit ihrem Buch „Mist, die versteht mich ja!“ hat Florence Brokowski-Shekete in diesen Tagen einen spannenden Beitrag zur Rassismusdiskussion geleistet. In der Autobiografie schildert sie ihre Erlebnisse als schwarze Deutsche. Florence Brokowski-Shekete, die in der Sendung „Landesschau“ des SWR-Fernsehens vergangenen Donnerstag zu sehen war, wurde in Hamburg geboren, lebt aber seit vielen Jahren in der Region.

Sie hat in Heidelberg studiert, war Schulrektorin in Schwetzingen und ist jetzt Schulrätin in Mannheim. Als schwarze Frau in Deutschland eine solche Position zu erreichen, ist noch immer nicht selbstverständlich. Und damit ist die Brücke geschlagen zum Film des Kirchenkino-Abends am Montag, 28. September, um 19 Uhr: „Hidden Figures“.

Der Streifen erzählt die Geschichte von drei herausragenden afro-amerikanischen Frauen im Amerika der 1960er Jahre. Sie waren maßgeblich an den NASA-Weltraummissionen dieser Epoche beteiligt, mussten aber alltäglich mit rassistischen Vorurteilen und Anfeindungen kämpfen. Der Film schildert dies auf packende und auch unterhaltsame Weise. Im Anschluss daran berichtet Florence Brokowski-Shekete von ihren Erfahrungen.

Corona-bedingt ist das Platzangebot im Kino weiterhin eingeschränkt. Die Besucher werden gebeten, online zu reservieren (www.central-ketsch.de) oder den Vorverkauf zu nutzen. zg

