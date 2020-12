Stotz strotzt vor Trainingseifer

Ketsch.Üblicherweise ist die Rheinhallengaststätte adventlich geschmückt, wenn das Marathon-Team (MTK) seinen Jahresabschluss feiert. Familienangehörige und Mitglieder treffen sich dort, um das Laufjahr Revue passieren zu lassen. Die Mitglieder sorgen für die Salate und den Nachtisch, das Mitglied Christian Jörger liefert das Buffet und in angenehmer Atmosphäre und harmonischer Stimmung sitzen die Läufer beisammen. Gabi Kief schildert die Ereignisse des Jahres, ehrt langjährige Mitglieder und Läufer für regelmässiges Training sowie gute Platzierungen und Zeiten über unterschiedliche Distanzen.

Statt der Jahresabschlussfeier gab es von der Vereinsvorsitzenden Gabi Kief eine Botschaft via E-Mail. Dabei freute sie sich, dass Mitglieder alternative Trainings im erlaubten Rahmen vornehmen und sich beim Laufen und Walken gegenseitig motivieren. Sie richtete sich an Sportler, die nicht alleine trainieren möchten, eine Begleitperson zu stellen, selbstverständlich ausschließlich nur mit einer weiteren Person beziehungsweise einem Haushalt. Ihr Dank ging auch an Petra Fichtner und Jürgen Hartbauer für die Organisation des Herbstausflugs und weiterhin an alle, die einen intensiven Fotoaustausch über ihre Aktivitäten unter anderem auch in den jeweiligen Kalenderblättern, die Gunter Wiedemann einmal im Monat elektronisch verteilt.

Gabi Kief dankte in ihrem Schreiben allen Vorstandskollegen für das ehrenamtliche Engagement bei den digitalen Vorstandssitzungen. Gabi und Alfred Kief waren zudem statistisch aktiv. Seit November 2019 notierten sie wie in den Jahren zuvor auch die Teilnahme bei insgesamt 58 Trainingsangeboten. Spitzenreiter war das Ehepaar Hans-Jürgen und Jutta Stotz, das 49 beziehungsweise 42-mal dazu antrat. Es folgten Jürgen Hartbauer mit 33, Andrea Deutsch mit 29 und Armin Schumacher mit 28 besuchten Trainingseinheiten. Eine kleine Aufmerksamkeit wird den Geehrten noch zukommen.

Hoffen auf gemeinsames Laufen

Vorsitzende Gabi Kief fasste zusammen, dass der Laufsport unter den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus leidet, wünschte allen Gesundheit und dass es bald wieder die Möglichkeit zum gemeinsamen Laufen gibt.

Vereinsmitglied Hervé Mangonaux ist Mitglied des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV) und bot dem MTK die Gelegenheit, die Patenschaft und das Schmücken für eines der 125 eingetopften Weihnachtsbäumchen zu übernehmen, die der HMV im Rahmen des Stadtjubiläums im Bereich des Hockenheimer Ökologie Projekts am Kraichbach, Zehntscheune und entlang der Karlsruher Straße aufgestellt hat.

Das Marathon-Team nutzte die Gelegenheit und pünktlich am ersten Advent stand das geschmückte Bäumchen mit der Nummer 49 an Ort und Stelle und soll nun mit seinen Artgenossen den vom Klimawandel heimgesuchten Stadtwald aufforsten helfen. zg/gk

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.12.2020