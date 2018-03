Streiche spielen war damals Alltag

Anzeige

Das bringt uns doch gleich zurück zum Anfang des Artikels: Das mit dem Zusammenhalt interessiert uns. Martina Panthen lacht, denn schon zu Schulzeiten war ihre Klasse eine derer, die heute wohl als „äußerst lebhaft“ bezeichnet werden würden. „Streiche spielen war Alltag“, erzählt die zweifache Oma, die mit dem ersten Enkelsohn nun Schule auch aktuell miterleben kann. Dazu zählte auch, dass man Verbote „dehnbar“ auslegte, wie das mit dem Verlassen des Schulgeländes. Verständnisvoll meint sie heute: „Kinder denken halt anders“, dabei zuckt ihr ein breites Lächeln um die Mundwinkel.

Die gelernte Apothekenhelferin, die heute bei der Post arbeitet, erinnert sich gerne an die Schulzeit, auch wenn ihre Klasse vier Jahre später keine offizielle Abschiedsfeier bekamt, eben weil sie schwierig gewesen ist. „Nie hätten wir uns gegenseitig verpetzt“, sieht sie heute die zunehmende Anonymität der Schüler, weil häufig einer den anderen nicht kennt, soziale Bindungen außerhalb des Schulbetriebs kaum stattfinden. „Früher waren wir alle aus Ketsch, haben auch die Freizeit miteinander verbracht“, das schweißte zusammen – wohl fürs Leben. Im Abstand von zehn Jahren trifft sich der Jahrgang noch heute regelmäßig. Ob man sich zum Jubiläumsabend auch zusammenfinden wird? „Bislang habe ich nur einmal etwas in der Zeitung gelesen wann gefeiert wird, aber ich denke schon, dass wir was zusammen machen“, freut sie sich auf ihre alte Schule.

Die kennt sie ja noch, weil ihre Söhne dort die Schulbank drückten, jedoch hat sich seither bereits wieder viel getan. Kichernd erzählt sie vom getrennten Sportunterricht damals, davon, dass die Mädchen Kochen und Handarbeiten lernten, während die Jungs in den Technikunterricht gegangen sind – heute unvorstellbar. Auch der getrennte Schulhof für Grund- und Werkrealschule mutet im Rückblick eher seltsam an.

Engagierte Lehrer

Ihr Klassenlehrer war Rüdiger Müller zu dem sie noch Kontakt hat, „wir haben uns schon im Schüler-Lehrer-Verhältnis gut verstanden, also alle aus der Klasse“, sagt sie und erzählt vom Schulchor, den Müller geleitet hat, „er konnte echt begeistern.“ Das schlug sich wohl auch darin nieder, dass fast alle aus der Klasse und dem ersten weiterführenden Jahrgang direkt nach der Schule einen Beruf erlernt haben. Es sind wohl auch alle Mitschüler hier in der Region geblieben – echt heimatverbunden also, stellt Panthen fest.

Das Engagement der Lehrer sei sehr hoch gewesen, „einen Schwächeren hat man damals noch unterstützt, dass auch er weiterkommt“, sieht sie in der heutigen Anonymität, in der manche Lehrer ihre Schüler nicht mal mehr namentlich kennen, geschweige denn etwas von ihrem privaten Umfeld wissen, ein ernstzunehmendes Problem. „Uns kannte jeder der Lehrer beim Namen“, lacht sie laut. Und das obgleich auch der erste Jahrgang an der Neurott-Werkrealschule von damals schon 120 Schüler stark war.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.02.2018