Streife fährt häufig vorbei

Ketsch.In der Nacht zum Samstag machten sich bislang nicht ermittelte Täter an der Eingangstür eines Lebensmittelmarktes in der Gassenäckerstraße zu schaffen. Bisherigen Feststellungen nach traten und drückten die Unbekannten solange gegen die erste Tür, bis sich diese löste, und stiegen ein. Beim Passieren der zweiten Tür ertönte der Alarm, so dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten.

Sofort nach Bekanntwerden des Einbruchs kurz nach 4 Uhr rückten vier Polizeibeamte in zwei Streifenwagen sowie ein Polizeihundeführer aus, umstellten und durchsuchten das Objekt, allerdings ohne Erfolg.

Zum zweiten Mal angegangen

Erst in der Nacht zum Sonntag, 2. Dezember, hatten bislang nicht ermittelte Täter die Scheibe der Eingangstür des Lebensmittelmarktes in der Gassenäckerstraße eingeschlagen (wir berichteten). „Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen besteht, ziehen wir in Betracht, müssen aber erst die Spuren auswerten“, erklärte Polizeisprecher Norbert Schätzle gegenüber unserer Zeitung. Gestohlen wurde am vergangenen Wochenende offenbar nichts. Der Markt wird nun während der Polizeistreifen regelmäßig angefahren, um diesen zu sichern.

Zeugen, die in der Nacht zum Samstag gegen 4.15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, in Verbindung. pol/cat

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.12.2018