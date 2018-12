Streifenwagen rasen zum Familienstreit

Ketsch.Ein Familienstreit in der Herzogstraße hat am Mittwochvormittag für einen großen Polizeieinsatz gesorgt. Denn zunächst mussten die Beamten vom Schlimmsten ausgehen, selbst ein Tötungsdelikt habe im Raum gestanden, berichtete ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Familienangehörigen hätten über das Ausrasten des jungen Mannes informiert, der mit einem Messer in der Hand drohte

...