Streunende Katze sucht ihre Besitzer

Dieses scheue Tier lebt zurzeit in der Hockenheimer Straße. © schwalbe

Ketsch.In der Gemeinde ist vor drei Wochen eine getigerte Katze zugelaufen. Sie ist scheu, deshalb kann nicht 100-prozentig gesagt werden, ob es eine Kätzin oder ein Kater ist.

Sie ist in beiden Ohren tätowiert, auch das kann man schlecht erkennen. Sie hält sich dauerhaft in einem Garten in der Hockenheimer Straße auf und wird dort auch versorgt. Derjenige, der das Tier kennt, kann sich an den Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung, Telefon 06202/2 94 83 oder 0173/4 54 02 54, wenden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.07.2020