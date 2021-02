Streuobstbau muss landwirtschaftlich rentabel sein

Ketsch.Der Gewürzluiken ist eine in Baden-Württemberg weit verbreitete und bekannte Apfelsorte, die in der Region Bodensee-Schwaben ebenso vorkommt wie am Mittleren Oberrhein. Ein solcher Apfelbaum steht nun seit Sonntagnachmittag auch auf der Streuobstwiese im Bruch. Das Areal, das die Gemeinde als Ausgleichsfläche für das Baugebiet hinter der alten Schule angelegt hatte, beherbergt neben

...