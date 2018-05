Anzeige

Ketsch.Zur Europäischen Nachhaltigkeitswoche will der Umweltverein „Sonnenernte“ zum Nachdenken über Energie anregen. So wird ein Gewinnspiel zu den Ketscher und Brühler Gemeinschafts-Solarstromanlagen gestartet. Die Schätzfrage, die es richtig zu beantworten gilt, heißt, wie viel Kilowattstunden Solarstrom bis Sonntag, 17. Juni, eingespeist sein werden.

Teilnehmer am Gewinnspiel können ihre jeweiligen Schätzwerte an sonnenernte@web.de mailen oder auf einem formlosen Blatt am Samstag, 9. Juni, während der Altpapiersammlung bei den Vereinsmitgliedern abgeben. Einsendeschluss ist am Sonntag, 10. Juni.

Auf die besten Schätzer warten Sachpreise wie ein Klappgrill Notebook, eine Funk-Wetterstation, zwei schwarze Ledertaschen, eine aufladbare Power-Stablampe, ein siebenteiliges Gartenset, einige LEDs und mehr, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.