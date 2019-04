Strommenge schätzen

So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

ketsch/Brühl.Der Verein Sonnenernte nimmt den 24. Tag der „Erneuerbaren Energien“ am morgigen Samstag zum Anlass und startet seine Preisfrage zu den Ketscher und Brühler Gemeinschafts-Solarstromanlagen – die Frage lautet: Wieviel Kilowattstunden (kWh) Solarstrom werden bis Pfingstmontag, 10. Juni, eingespeist sein?

Interessenten können Schätzwerte an sonnenernte@web.de mailen oder am morgigen Samstag beim Altpapiercontainer Bauhof abgeben, informiert der Verein. Die personenbezogenen Daten werden nur zur Ermittlung der Gewinner und eventuell zur Einladung zur Preisübergabe erhoben und gespeichert (und am Ende des Jahres wieder gelöscht). Einsendeschluss sei Dienstag, 4. Juni.

Neben LEDs gebe es weitere Sachpreise zu gewinnen. Mit folgenden Informationen möchte der Verein Sonnenernte die Lösung der Schätzfrage erleichtern: Am 17. Juni des vergangenen Jahres (Stichtag der letzten Preisfrage) waren an der Anzeigetafel der Seniorenwohnanlage (nur eine Anlage) 139 600 kWh, an der MDRS-Sporthalle 426 049 Mwh und an der Marion-Dönhoff-Realschule 174 504 kWh abzulesen. Zusammen waren also 740 144 kWh Solarstrom eingespeist. 788 504 kWh waren es am 31. Dezember, 795 905 kWh am 28. Februar und 802 937 kWh am 31. März.

Ins Leben gerufen hat diesen Aktions- und Gedenktag die Stadt Oederan 1996 anlässlich des zehnten Jahrestages der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Die Idee breitete sich über die Stadtgrenzen von Oederan deutschlandweit aus. Im Jahr 2005 erhielt die Stadt Oederan den Deutschen Solarpreis, informiert der Verein Sonnenernte. zg

