Anzeige

Ketsch.Marco Sturm wäre nicht Marco Sturm, wenn er nicht wieder mit seiner Mannschaft des Kleintierzuchtvereins an den Stellschrauben des Hähnchenfests auf dem Gelände an der Seestraße 130 gedreht hätte: „Wir haben etwas umstrukturiert und an die Stelle des Kassenzelts den Porter-Bierwagen gestellt“, erklärt der Vorsitzende. Mit insgesamt 70 Helfern lädt er von Freitag bis Sonntag zur 41. Auflage des Hähnchenfests.

Die sachte Neuausrichtung ist dem Umstand geschuldet, dass sich die Besucher bei vermehrtem Andrang an Kasse und Essensausgabe ungewollt durchmischten. Nun hofft Sturm auf eine Entzerrung. Dass wieder viele Gäste begrüßt werden können, davon geht Sturm aus – schließlich hat der Kleintierzuchtverein wieder für diverse Höhepunkte gesorgt. Am Freitag, 8. Juni, um 19.30 Uhr betreten die Männer von „K’lydoscope“ die Bühne, was sich längst der eine oder andere Fan der Band im Kalender notiert hat.

Am zweiten Tag ab 19.30 Uhr übernehmen die Kollegen von „Twisted Spoons“ die musikalische Unterhaltung und heizen wie zwei Wochen zuvor beim Maifest in der Enderlegemeinde ein. Zum Frühschoppen am Sonntag ab 10 Uhr sind Herrmanns Musikanten an der Reihe. Die Hockenheimer sind als fester Bestandteil des Hähnchenfests nicht mehr wegzudenken.