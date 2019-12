Superteam mit Torhunger

Die beindruckende Bilanz der Ketscher-Fußball-B-Mädchen kann sich sehen lassen: Nach der souveränen Meisterschaft in der Vorsaison und dem altersbedingten Wechsel einiger Spielerinnen im Sommer zur Damenmannschaft der 06, wusste man nicht so recht, wo man steht. Doch schon vom ersten Training an hat man gemerkt, welch Superteam man zusammen hat. Und am Ende stand erneut der Staffelsieg.

Nach dem erfolgreichen Start in die Runde musste sich die Mannschaft lediglich im Rückspiel den späteren Tabellenzweiten nach einem hart umkämpften Spiel mit 1:2 geschlagen geben. Alle anderen Begegnungen wurden gewonnen und der Staffelsieg mit sechs Punkten Vorsprung und einer Torausbeute von 26:7 Toren eingefahren.

Die Trainer Christian Lösch und Achim Klein sowie die Eltern sind unheimlich stolz und hoffen auf eine Fortsetzung der Erfolgsserie im neuen Jahr. Wer Lust bekommen hat, sich einer super harmonierenden Mannschaft anzuschließen, einfach kurz anschreiben oder vorbeikommen. Kontaktdaten gibt es auf www.06ketsch.de/teams.

Die Mannschaft besteht aus Lea Geschwill, Michelle Merle, Fee Zoe Brixner, Emilie Kinsvater, Chiara Piazza, Katharina Klein, Isabel Mohr, Sarah Tischer, Lilo Ehrhoff, Lara Krämer, Mona Mirzaee, Johanna Bauer, Ellen Dietrich, Emma Lösch, Amelia Avila und Mona Wangler. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.12.2019