Susan Horn zu Gast

Gerald Kollek und Jo Jung als geniales Duo bei der Erstauflage. © Brückl

Ketsch.Für die zweite Gerald Kollek Late-Night-Show im Central Kino am Freitag, 19. Oktober, um 20 Uhr beginnt heute der Vorverkauf. Allerdings hat Kabarettist Detlev Schönauer, der zunächst als Gast vorgesehen war, absagen müssen. Stimmenimitator Gerald Kollek wird nun Susan Horn zum Talk begrüßen.

Susan Horn ist eine Allrounderin, die sich nicht auf ein musikalisches Genre festlegen lässt. Als Schauspielerin, Sängerin oder Moderatorin bespielt die ausgebildete Musicaldarstellerin seit 25 Jahren die Bühnen. Wenn sie nicht gerade Theater spielt, findet man die ehemalige Dozentin für Gesang an der Popakademie in Mannheim an jedem ersten Dienstag des Monats bei ihrer Live-Music-Session „Mo’ Roots“ in „Fodys Fährhaus“ in Ladenburg. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.09.2018