Sympathisch und stimmgewaltig

Ketsch.Den Livemusik-Auftritt in diesem Monat im Central Kino übernimmt die Band „Glanzblick“ am Samstag, 28. März, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr). Dabei sind die „Glanzblick“-Mitglieder Sibylle Laux und Sascha Leicht in der Enderlegemeinde durch ihren Auftritt bei der letzten Gerald Kollek Late-Night-Show bekannt. Für einen echten „Glanzblick“ werden die beiden kongenial durch Ully Mathias ergänzt.

Die sympathischen und stimmgewaltigen Frontfrauen Laux und Mathias sowie Multiinstrumentalist, Sänger und Produzent Leicht leben die Musik. Ihr Soul-Pop ist mal zum Zuhören und mal zum Abfeiern. Im Repertoire befinden sich deutschsprachige Eigenkompositionen, die aus dem Leben erzählen. Ob gefühlvoll, eingängig oder als Regionalhymne verpackt – „Glanzblick“ zeigt eine erstaunliche stilistische und inhaltliche Bandbreite und präsentiert dies mit großer Authentizität und Spielroutine, heißt es im Begleittext zum Auftritt. zg/mab

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.03.2020