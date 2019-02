„Tag der Aktivität“ in Planung

KETSCH.Zum Jahresbeginn wurde es eng im Gemeinschaftsraum in der Seniorenwohnanlage in der Gassenäckerstraße, denn zur ersten Sitzung hatte der Seniorenbeirat auch die „Kochomis“ und die Aktiven des „PC-Cafés“ eingeladen. Zudem waren zwei neue Interessenten anwesend, die gerne mitarbeiten wollen, ihre „Schnupperzeit“ nahmen.

Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer übernahm den Part des Rückblicks und zog die Aktionen wie Perlen auf ein Band: den Rollator-Kurs, der im laufenden Jahr wieder stattfinden, aber eine Bereicherung durch Kaffee und Kuchen erhalten soll, etwa. Das öffentliche Bücherregal, das im Eingangsbereich der Seniorenwohnanlage bereits gut angenommen wird, und die Pläne für ein weiteres, das auf dem neu gestalteten Marktplatz installiert werden soll. „Erste Pläne dafür konnten wir schon sehen. Das scheint sehr gut zu werden“, so Knörzer, dass man dann entscheide, ob beide Regale bleiben, wenn der Marktplatz fertig ist.

Beim europäischen Filmfestival fühlte sich eher die 50-Plus-Generation angesprochen. Man wünscht sich auch jüngere Besucher. Dafür sollen in diesem Jahr frische Angebote für die Jüngeren und zusätzliche Referenten vor Ort sorgen. Die Teilnahme der agilen Senioren in Kooperation mit dem Jugendbeirat beim Maifest (24. und 25. Mai) steht fest. Die Älteren werden über ihre Angebote im Ort, die Jüngeren zu den Wlan-Hotspots und dem Einstieg ins Netz informieren.

Serviceanbieter gesucht

Wieder kommt zudem der „Tag der Aktivität“ in der Neurotthalle am 13. September mit Referaten, Podiums-Fragerunden im Foyer und dem Alltags-Fitnesstest in der Halle. „Wer den Parcours absolviert hat, dem winkt ein Freieintritt ins Schwimmbad“, motivierte Knörzer schon jetzt zum Mitmachen. Die Palette der Stände soll neben Vereinen wie der TSG oder Institutionen wie dem Seniorenbeirat auch Ernährungsspezialisten oder Radhändlern ein Forum bieten, ihren Service zu präsentieren. Dafür werden breitgefächert Anbieter gesucht.

Anita Pohl aus dem Sprechergremium des Beirats stellte den Stammtisch als feste Einrichtung einmal monatlich in wechselnden Cafés im Ort vor. „Der nächste findet am Montag, 4. Februar, um 15 Uhr im Café Starke statt“, lud sie ein. 2019 werden die Senioren nicht beim Fastnachtsumzug mitlaufen: „Geht es 2020 wieder den gewohnten Weg, dann sind wir wieder mit dabei“, versprach Pohl.

Als Serviceangebot für alle, die es „einmal ausprobieren wollen“ oder vorübergehend Gäste haben, die auf Rollator, Rollstuhl oder Gehstock angewiesen sind, hält der Seniorenbeirat zwei Rollatoren, einen Rollstuhl und zwei Gehstöcke zum Ausleihen parat. Wer das Angebot nutzen möchte, wendet sich ans Seniorenbüro im Rathaus (Michaela Issler-Kremer, Telefon 06202/60 69 05).

Vorsorgevollmacht und Testament

„Es gibt wieder einen Termin zur Unterschriftsbeglaubigung für Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen am 15. März“, berichtete die Seniorenbeauftragte Issler-Kremer. Den Impuls für einen Vortrag zum Thema „Wie schreibe ich mein Testament richtig“ nahm sie auf, will sich um einen Referenten und einen Termin kümmern.

Zum Renner entwickeln sich die Einkaufsfahrten mit Eventcharakter in die weitere Region, während für die Fahrten zu Discountern im Ort noch mehr Nutzer erwünscht sind. Beide finden in Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftshilfe statt. Anmeldungen zu beiden Aktionen nimmt Anita Pohl (Telefon: 06202/409 53 41) an. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.02.2019