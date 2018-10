Ketsch.Die Gemeindebücherei hat am Mittwoch, 24. Oktober, am bundesweiten „Tag der Bibliotheken“ durchgehend von 10 bis 19 Uhr geöffnet und mehrere Höhepunkte vorbereitet.

Beim großen Bücherflohmarkt gibt es Medien zu Kilopreisen. Die Gemeindebücherei stellt alle Neuerscheinungen aus dem Bereich Belletristik aus. Auf einen Blick können die Besucher sehen, wie viele Bücher im Laufe des Jahres neu von der Bücherei ausgewählt und angeschafft wurden. Zusätzlich können diese ausgestellten Titel kostenlos vorgemerkt werden.

Onleihe testen

Mittags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr bietet das Büchereiteam frisch gebackene Waffeln und Kaffee an. In diesem Jahr steht auch am Tag der Bibliotheken der eCircle als Leihgabe des Vereins Metropolcard-Bibliotheken Rhein-Neckar zur Verfügung. Hier haben alle Besucher die Möglichkeit, die Onleihe zu testen. Der eCircle präsentiert den kompletten Medienbestand aller 33 Mitgliedsbibliotheken. Über einen Touchscreen können die Besucher vor Ort stöbern und mit einen gültigen Leseausweis die Medien direkt ausleihen oder vormerken. Die Vorlesestunde für Grundschulkinder ist um 15:30 Uhr und natürlich können alle Medien ausgeliehen werden. zg

