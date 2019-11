Taktstock für Wewel

Patrick Wewel ist der neue Dirigent des Musikvereins 1929. © Zeuner

Ketsch.Patrick Wewel ist der neue Dirigent des Musikvereins 1929. Ein Unbekannter ist der 38-Jährige in der Region nicht gerade, mit der Bigband des Musikvereins Plankstadt kreiert er musikalische Feuerwerke, arrangiert und dirigiert Konzerte, lädt dazu Solisten, etwa die unvergessene Joy Fleming, ein, die mitreißen.

Er hat Spaß an dem, was er dort bewegt. Als Posaunist in der Mannheimer „Big

...