Tanzen bis in den siebten Himmel

Ketsch.Boogie-Woogie gehört zur Familie der Swing-Tänze. Dazu bieten die Tanzfreunde verschiedene Workshops an. In einem Anfänger-Workshop für Tanzbegeisterte ohne Vorkenntnisse lernen die Teilnehmer leicht zu tanzende Figuren im Sechser-Grundschritt.

Der Kurs findet immer sonntags, jeweils von 11.45 bis 13.15 Uhr, statt – am 15., 22. und 29. September und am 6., 13. und 20. Oktober. Für Fortgeschrittene wird der Kurs an denselben Terminen angeboten, jedoch von jeweils 10 bis 11.30 Uhr. Veranstaltungsort ist die Alte Schulturnhalle in der Schulstraße 49. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.09.2019