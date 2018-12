Tanzfreunde mit Nikolausmützen und besinnliche Geschichten

KETSCH.Ein großes Glas machte die Runde in Frauenhänden, es füllte sich nach und nach mit Scheinen für einen guten Zweck. „Für welchen, das wissen die Frauen noch nicht, das erfahren sie erst im Laufe des kommenden Jahres“, schilderte Ingrid Maldet, die Vorsitzende des Hausfrauenvereins, bei der weihnachtlichen Jahresabschlussfeier im „Odysseus“.

Es ist ein dauerhafter Brauch der Frauenrunde, an vier Terminen im Jahr in großem Rahmen zusammenzukommen, die Geselligkeit zu feiern und für gemeinnützige Institutionen zu sammeln. Unter anderem wurden bisher das Kinderhospiz, Hilfsorganisationen für krebskranke Kinder und der Weiße Ring unterstützt. „Wir schauen im Vorstand immer, dass wir eine Organisation in der Region finden, die wir bedenken können“, erklärte Ingrid Maldet, dass bevorzugt Einrichtungen für Kinder, wie auch die Kindergärten im Ort, bedacht werden. Das Glas ist voll nach der ersten Runde, Ingrid Maldet dankte für die Spendenbereitschaft und versprach wiederholt eine Institution zu finden, der der Spendensegen Freude und Nutzen beschert: „Wohin das Geld gehen wird, erfahrt ihr an der Muttertagsfeier.“

Rund 80 der 160 Mitglieder sind zum weihnachtlichen Jahresabschluss gekommen, genießen den Auftritt der Tanzfreunde. Die hatten eigens für den Hausfrauenabend eine Performance im Nikolaus- und Weihnachtswichtel-Outfit einstudiert. Zu bekannten Melodien bewegten sie sich rhythmisch-synchron in Reihen. „Meine Frauen“ betitelt Ingrid Maldet die bunte Mischung gerne, für die sie mit dem Vorstandsteam ein gut sortiertes Jahresprogramm erstellt hat. Von Ausflügen, mehrtägigen Fahrten bis zu gemütlichem Beisammensein finden sich für jeden Anspruch Angebote.

„Das Programm für 2019 ist fast fertig, es wird bei der Jahreshauptversammlung ausgeteilt“, teilte sie mit. Mit ihrem Partner geht Maldet regelmäßig auf „Vortour“ für die größeren Fahrten, „damit wir auch wissen, vor Ort klappt alles so, wie wir es uns vorstellen.“ Voller Lob und Dank äußerten sich die „Hausfrauen“ über den Service, den Maldet für richtig schöne, erholsame Tage, etwa in diesem Jahr in Wien, bietet. „Wir haben eine schöne Gemeinschaft, in der jede willkommen ist“, begeisterte sich die Vorsitzende auch über neue Mitglieder.

Verlust führt zusammen

Einige besinnliche Texte bescherte der Abend den festlich gekleideten Frauen, denn Birgit Spiesberger hatte eine Geschichte um einen Mann, den ein Schicksalsschlag ereilte, der ihn über Weihnachten in die temporäre Einsiedelei in den winterlichen Wald brachte. Weihnachten erhielt erst wieder eine Bedeutung für ihn, als er zufällig eine Frau kennenlernte, die ebenfalls einen geliebten Menschen verloren hatte und sich genauso zurückzog um die Weihnachtszeit wie er. Endlich gab es jemanden, der seine Gefühle verstand, mit dem er sich austauschen konnte, wodurch das Fest der Liebe ebendiese wieder erhielt. Diese Worte stimmten nachdenklich.

Schwung und Lachen brachte eine weitere Erzählung, die Hannelore Herm vortrug: Drei Geschwister hatten erfahren, dass man in Italien viermal Weihnachten mit Geschenken feiert – das wollten sie auch. Also büchsten sie aus und reisten nach Mailand. Ihr ganzes Geld gaben sie für die Fahrt und ein Zimmer aus. Aber sie stellten ja die Stiefel für den Nikolais raus, dann hätten sie am Morgen Süßes und Geschenke. Doch, falsch gedacht, die Schuhe blieben leer. Doch die italienische Weihnachtshexe Befana spürte die Kinder auf und setzte sie auf ihren Besen und flog sie nach Deutschland zurück, wo die Eltern sich bereits große Sorgen gemacht hatten. Wie schön war doch das heimische Weihnachtsfest und wie zufrieden die Kinder. Mit gemeinsam gesungenen Liedern umrahmt gelang den Frauen ein schönes Abschlussfest mit besten Wünschen für die Feiertage und das neue Jahr. zesa

