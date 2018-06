Anzeige

Den Abschluss zum Ende der Schulferien macht dann der Angelsportverein, der am Samstag, 8. September, von 13.30 bis 17.30 Uhr Zehn- bis 14-Jährigen das Angeln nähern bringt.

Barfußpfad ganz neu dabei

Wie Adina Klein erklärt, sei beispielsweise auch der Ausflug zum Barfußpfad in Bad Sobernheim ganz neu dabei. Die Kurpfälzer Carnevalsgesellschaft lädt dazu am Mittwoch, 15. August, von 12.30 bis 19.30 Uhr zur Fahrt ins Heilbad im Landkreis Bad Kreuznach ein.

Das Ferienprogramm wird in dieser Woche an die Haushalte verteilt. Wer es nicht erhalten hat, kann sich ab Montag, 25. Juni, die Broschüre im Rathaus abholen. Zum Programm gehören auch die Anmeldeblätter. Die Kinder und Jugendlichen können darauf 18 Wünsche notieren. Dabei ist die Reihenfolge sehr wichtig, da nach ihr die Zuteilung erfolgt: Wer seine Wunschveranstaltung auf Platz eins setzt, hat die größte Chance, an dieser Veranstaltung auch teilnehmen zu können. Kino-Besuche sollten zuletzt eingetragen werden. Denn im Kino stehen ausreichend Plätze zur Verfügung.

Bis zum Anmeldeschluss können die entsprechenden Formulare in den Rathausbriefkasten eingeworfen oder an der Pforte während der Öffnungszeiten der Verwaltung abgegeben werden. Der Ferienpass wird dann von Freitag, 13. Juli, bis Freitag, 20 Juli, an der Pforte des Rathauses wieder ausgegeben.

Bei der Abholung des Ferienpasses wird für jede gebuchte Veranstaltung eine Meldegebühr von 2 Euro erhoben. Diese wird für den Fall einer Absage nicht zurückerstattet.

Bei Angeboten mit Busfahrten beträgt der Fahrtkostenanteil 7 Euro. Der Eintritt ins Kino ist direkt beim Besuch zu bezahlen und macht 2,50 Euro aus.

Alle Veranstaltungen inklusiv

Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer weist darauf hin, dass alle angebotenen Veranstaltungen „grundsätzlich inklusiv“ seien. Je nach Schwere des Handicaps sei es aber empfehlenswert, mit dem jeweiligen Veranstalter des Angebots Rücksprache zu halten. „Wir können auch den Kontakt zur Lebenshilfe herstellen und gegebenenfalls eine Begleitperson vermitteln.“ mab

