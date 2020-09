Technoparty aufgelöst

Ketsch.Aufgrund mehrerer Anrufer, die sich über lauten Lärm beschwerten, wurde am frühen Samstagmorgen festgestellt, dass eine Technoparty im Feldgebiet an der B 291, Fahrtrichtung Hockenheim (Höhe P+R-Parkplatz), unter freiem Himmel, in vollem Gange ist.

Als die erste Streife gegen 2.20 Uhr vor Ort eintraf, waren über 100 Partygäste anwesend. Die Veranstaltung, bei der auch eine Bühne, ein Verkaufs- und Technikzelt mit Ton- und Lichttechnik aufgebaut waren, wurde aufgelöst.

Ermittlungen laufen

Wie die bisherigen Ermittlungen der Ketscher Polizei ergaben, hatten die beiden 21-jährigen Initiatoren über das Internet zu dieser Veranstaltung eingeladen. Wegen des Verdachts, gegen die Corona-Verordnung verstoßen zu haben, wird gegen sie ermittelt. Im Fokus der Ermittlungen stehen zudem der Vermieter des Geländes sowie auch alle Anwesenden der Veranstaltung. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises ist bereits eingebunden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.09.2020