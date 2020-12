Telefonengpässe beklagt

Ketsch.Bewohner des Avendi Alten- und Pflegeheims in der Parkstraße haben Engpässe bei der Möglichkeit zu telefonieren moniert. Das sei bei einer Besuchssperre in diesen Pandemie-Zeiten wegen des Corona-Ausbruchs im Haus (wir berichteten) wahrlich schlecht, um mit seinen Verwandten in Kontakt zu bleiben oder anderweitig zu kommunizieren. Grund dafür, dass in den Zimmern die Telefone nicht funktionierten, sei ein Providerwechsel. Der Zustand dauere schon knapp zwei Wochen an.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt eine Sprecherin von Avendi in Mannheim, dass es in der Tat einen Providerwechsel gegeben habe, „der nicht ganz reibungslos über die Bühne ging“. Die Telefonanlage sei während des Übergangs leider acht Tage lang ausgefallen. „Der neue Provider hat nun alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Anlage schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen“, informiert die Avendi-Sprecherin. Das werde am 18. Dezember der Fall sein.

Von außen könne nur bei der Verwaltung angerufen werden oder auf der Station. Dann werde ein Funktelefon ins Zimmer gebracht „und hoffentlich vorher und nachher desinfiziert“, schreiben die Bewohner – das alles sei unnötiger zusätzlicher Aufwand.

Im Haus seien zur Überbrückung fünf Telefone bereitgestellt worden, teilt die Sprecherin mit, die wohnbereichsbezogen „und selbstverständlich vor und nach jedem Einsatz desinfiziert genutzt“ werden könnten, um mit Angehörigen zu kommunizieren.

Avendi helfe Bewohnern, die kein eigenes Telefon haben, mit einem Telefon aus, damit sie mit ihren Angehörigen in Kontakt bleiben könnten, teilt die Sprecherin abschließend mit. mab

