Testqualität verbessern

Ketsch.Der Verein Sonnenernte wirbt für die laufende Aktion „Fahrradklima-Test“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und hofft, dass sich noch mehr Ketscher daran beteiligen: Noch bis Montag, 30. November, könnten sich Interessenten die Teilnahme sichern.

Beim „Fahrradklima-Test“ können Radfahrer die Qualität und Quantität des Verkehrs in nur zehn Minuten für Radfahrerinnen und Radfahrer in Ketsch beurteilen. Bis Mitte des Monats hätten sich 54 Ketscher Bürger an der Umfrage beteiligt, sodass Ergebnisse explizit für die Enderlegemeinde ausgewertet und veröffentlicht würden.

Ergebnisse für Verkehrsplaner

Der Verein Sonnenernte würde sich freuen, wenn sich an der Umfrage noch möglichst viele beteiligen würden, damit die Ergebnisse für die Verkehrsplaner und politisch Verantwortlichen eine hohe Qualität erreichten. Die Teilnahme sei online unter www.fahrradklima-test.de nur noch bis zum Monatsende möglich.

Infos über den Umweltverein gibt es unter https://sonnenernte.hpage.de/ – um Anregungen bittet der Verein per E-Mail an sonnenernte@web.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020