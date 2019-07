Teure Geräte gestohlen

Ketsch.Auf die Baustelle in der Linden- beziehungsweise Fichtestraße begaben sich über das zurückliegende Wochenende unbekannte Täter und ließen diverse Baumaterialien mitgehen, berichtet die Polizei. Zwei Baugitter, die die Baustelle umzäunten, entfernten die Täter und betraten das Areal. Mit einem Vibrationsdämpfer, einer Rüttelplatte, einer Aluminium-Trennwand, einer Sicherungskette und anderen Geräten suchten sie anschließend wieder das Weite, heißt es in der Polizeimeldung.

In welcher Höhe Gesamtdiebstahlsschaden entstand, ist von den ermittelnden Beamten derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Arbeiter hatten die Baustelle am Freitag gegen 14 Uhr verlassen und am Montag kurz vor 7 Uhr den Diebstahl bemerkt. Sie erstatteten umgehend Anzeige. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.07.2019