Themenweg zum Karl-Ludwig-See nimmt Form an

Anzeige

Ketsch.Die Aktiven der Agenda 21 hatten sich getroffen, um über bevorstehende Projekte und angedachte Kooperationen zu sprechen. Passend zum Frühling, so der Plan, soll der Themenweg „Karl-Ludwig-See“ der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Wie Gernot de Mür, Sprecher der Gruppe, in der aktuellen Sitzung betonte, sind die Tafeln, welche in langer, akribischer Vorbereitungszeit formuliert und gestaltet wurden, nun endlich gedruckt.

„Wir haben sie in Augenschein genommen und finden sie sehr übersichtlich und optisch ansprechend“, so de Mür. Über einen genauen Termin, zu dem die Tafeln aufgestellt werden sollen, sind sich die Agenda-Aktiven noch nicht einig geworden. Es bedarf noch der Abstimmung mit anderen Institutionen, die an der Präsentation teilhaben werden. Die Stelltafeln erzählen Details zum „verschwundenen See“, der einst dem Kurfürsten für die Ernährung seines Hofstaates diente und von Oftersheimer Bauern bewirtschaftet wurde.

Für Samstag, 5. Mai, lädt die Agenda gemeinsam mit dem Umweltstammtisch, Nabu, BUND und den Naturfreunden zu einem Rundgang über die Rheininsel ein. Jeder, der Interesse an diesem Naturerlebnistag, der landesweit als aktive Woche in der Natur begangen wird, hat, kann daran teilnehmen. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Rheinbrücke.