Thomas Franz: „Wahlparty? – Leichenschmaus!“

Ketsch.Thomas Franz von der CDU wusste wohl, was kommen wird, als er am Mittag in den Sitzungssaal des Rathauses kam. Auf die Frage seines ehemaligen Ratskollegen Konrad Kemptner von der SPD, der bei der Auszählung der Kommunalwahl als Mitglied des Wahlausschusses im Raum weilte, ob er sich zur Wahlparty am Abend dazu gesellen werde, meinte Franz: „Wahlparty? – Leichenschmaus!“

Thomas Franz’ Parteifreund Michael Seitz war auch nicht unbedingt zum Feiern zumute und sagte später am Nachmittag: „Ich bin enttäuscht, dass wir zwei Sitze verloren haben. Mit einem habe ich bei der allgemeinen Tendenz gerechnet. Das Ergebnis von Moses Ruppert ist der Wahnsinn. Und für die Freien Wähler freut es mich.“

Neben Seitz hatte Marco Schnepf (36) Platz genommen, einer von insgesamt zehn Neuen im Gemeinderat. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich gewählt werde“, sagte der Polizeibeamte des Hockenheimer Reviers, der sich für die CDU auf Listenplatz zwölf beworben hatte. „Es wird spannend, ich freue mich darauf.“

Bürgermeister Jürgen Kappenstein äußerte sich überrascht darüber, dass die Bevölkerung in der Enderlegemeinde „so grünlastig geworden ist“. Aber er werde auch mit dieser Situation zurechtkommen.

Bei der SPD herrschte geteilte Stimmung. Gerhard Jungmann und Tarek Badr bedauerten freilich, dass die Fraktion künftig einen Sitz weniger hat. Andererseits freuten sich die beiden über ihren jungen Durchstarter Moses Ruppert, dem Sprecher des Jugendbeirates, der erstmals „bei den Großen“ antrat. „Da sieht man, wer sich traut, hat eine Chance. Das ist ein tolles Zeichen für jüngere Leute, die sich engagieren wollen“, sagte Tarek Badr. Gerhard Jungmann gefiel die hohe Wahlbeteiligung, bedauerte gleichsam, dass Hans-Peter Rist oder Gerhard Weixler nicht mehr zum Gemeinderat gehören.

„Wir haben fast zehn Prozent hinzugwonnen. Das ist toll. Sechs Sitze wollten wir, fünf sind es geworden“, sagte Heike Schütz von Bündnis 90/Die Grünen. „Vor einem Vierteljahr hätten wir mit so einem Ergebnis noch nicht gerechnet“, gestand ihr Parteifreund Bernd Kraus. Beide sind neu im Gemeinderat. „Wir hoffen auf eine neue Art der Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf“, sagte Bernd Kraus und verwies auf die neuen Kräfteverhältnisse mit Fraktionen, die sieben, zweimal fünf und vier Sitze haben.

„Wir freuen uns über den vierten Sitz“, sagte Frank Müller. „Was wir uns erhofft haben, ist eingetreten. Wir werden zu unserem Wort stehen und uns für die Gemeinde einsetzen und nicht für unser nicht vorhandenes Parteibuch“, sagte Dieter Mummert von der Freien Wählervereinigung. mab

