KETSCH.Beim Wasser-Sport-Club 1956 (WSC) ist immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Deshalb ist es auch unproblematisch die frei werdenden Positionen im Vorstand im Zuge der Neuwahlen bei der harmonischen Jahreshauptversammlung zu besetzen.

Klasse kommt gleich zu Beginn an, dass die Vereinszeitung „Der Watschel“ nach einer Pause wieder erschienen ist. „Das steht und fällt aber mit den Berichten und Bildern, die mir alle Abteilungen schicken sollten“, stellt Volker Moessinger für die Redaktion fest. Die Abteilungsleiter gelobten Besserung und sagten ihre Mitarbeit zu.

Finanziell stabil

Insgesamt steht es recht gut um den Verein, der mit 254 Mitgliedern, davon 79 Jugendliche aufwartet und auch finanziell stabil dasteht. Was man nicht zu leisten in der Lage sei, sagte der scheidende Vorsitzende Matthias Huxel, ist, eine AG an der Neurottschule anzubieten. Hier muss für vier Monate regelmäßig immer dienstags zu einer festen Zeit das AG-Angebot gewährleistet sein, „das ist für unsere Mitglieder, von denen viele noch berufstätig sind, nicht zu machen.“ Er habe der Anfrage der Schule eine entsprechende Antwort erteilt. Allerdings ist der WSC nach wie vor beim Ferienspiel-angebot der Gemeinde mit im Programm.